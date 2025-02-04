Bakırhan: Öcalan Yakında Çağrı Yapacak

PARTİ GRUP TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın gelecekte tarihe geçecek bir çağrı yapma hazırlığında olduğu ifade edildi. Bakırhan, “Öcalan’ın yapacağı çağrıyı destekliyoruz” diyerek bu durumu vurguladı.

ÇAĞRI TARİHİ 15 ŞUBAT MI?

Bakırhan, Öcalan’ın çağrısını açıklayacağı tarih için “Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği 15 Şubat’ta mı yapacak” sorusunu yanıtladı. “15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak” dedi. Bu açıklama, yaklaşan çağrının zamanlaması hakkında belirsizlik yarattı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI OLACAK

Bakırhan, sağlanacak çağrının içerinde silah bırakma çağrısının da yer alacağını belirtti. “Bu geniş kapsamlı çağrı olacak” dedi. Bakırhan, “Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. Artık top Erdoğan’da” diyerek, çağrının önemine dikkat çekti.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE GELİŞMELER

DEM Parti heyeti, 22 Ekim’de başlayan kritik süreçte İmralı Adası’nda Öcalan ile ilk defa 28 Aralık’ta görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” ifadeleri yer aldı. Görüşme sonrasında Öcalan, 7 maddelik bir mesaj paylaşarak çağrı yapmaya hazır olduğuna işaret etti. Heyet ayrıca, parti liderleriyle mecliste de görüşmeler yaptı. İkinci görüşme ise 23 Ocak’ta gerçekleşti. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Öcalan’ın “gerekli çalışmaları yaptığı” belirtilirken, “Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır” ifadesi dikkat çekti.