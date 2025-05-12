Bakırhan, Pazarlık Yok Dedi

KONGRE HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı televizyon programında PKK’nın 12. Kongresi’ne dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, kongre kararlarının birkaç gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağını ifade etti. Ayrıca, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, herhangi bir pazarlığın olmadığını belirtti. Bakırhan, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği dört saatlik görüşmeye de vurgu yaptı ve sürecin Türkiye’nin vicdanı tarafından yönetileceğini söyledi.

PAZARLIK İDDİALARINA CEVAP

Bakırhan, “Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası’na gittim.” diyerek, sürecin daha önceki dönemlerden farklı olarak daha açık ve şeffaf bir şekilde ilerlediğini kaydetti. PKK’nın 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı ve kongrede alınan kararların yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu. Bakırhan, bu kongrenin Abdullah Öcalan’ın belirlediği yol haritasına uygun sonuçlar ortaya koyacağını aksettirerek, silah bırakma ve çözüm sürecine yönelik çağrıların bu çerçevede konuşulduğunu ifade etti.

EŞİT YURTTAŞLIK VE DEMOKRATİKLEŞME

Sürecin ilerleyişiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e katkılarından ötürü teşekkür eden Bakırhan, Kürt hareketinin Türkiye’yi bölme amacında olmadığını aktardı. Eşit yurttaşlık temelinde bir sistem öneren Bakırhan, Türkiye’nin demokratikleşmesi gerektiğinin altını çizdi ve bu konudaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Cumhuriyet rejimine karşı değiliz. Ancak cumhuriyetin ikinci yüzyılda demokratikleşmesi gerekiyor. Demokrasiye açık olmalı.”