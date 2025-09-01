Bakırköy Adliyesi’nde 2025-2026 Töreni Yapıldı

2025-2026 ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Bakırköy Adliyesi’nde 2025-2026 adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Cumhuriyet Savcısı Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar ve Bakırköy Adliyesi personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, gündem ve istatistikler hakkında bilgiler verildi.

İSTATİSTİKLERLE YENİ DÖNEM

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, yaptığı konuşmada “2025-26 Adli Yıl Açılış Töreni’ne hoş geldiniz. Dinlendik, tazelendik, güçlü bir şekilde görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı. Tırıl, Bakırköy Adliyesi olarak sunulan hizmetlerin kapsamını paylaşarak, “Çocuk ağır cezalar dahil 26 ağır ceza mahkemesi, çocuk asliye cezalar dahil 60 asliye ceza mahkemesi, 8 ticaret mahkemesi, 13 icra mahkemesi, 2 fikri ve sınai ceza mahkemesi, 6 infaz hakimliği, 19 asliye hukuk mahkemesi, 2 fikri sınai hukuk mahkemesi, 21 asliye hukuk mahkemesi, 15 aile mahkemesi, 54 SGK mahkemeleri dahil iş mahkemesi, 13 tüketici mahkemesi, toplamda 246 mahkeme birimi, 361 hakimimiz ve farklı görev ve unvanlardaki bin 393 yargı çalışanımızla hizmet vermekteyiz” dedi.

YOĞUN NÜFUS VE İHTİLAFLAR

Tırıl, ayrıca “Bakırköy Adliyesi kendi merkez ilçesiyle birlikte Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar, Esenler adliyesiyle Bahçelievler bölgesini yetki alanı içinde bulundurmaktadır. Büyükçekmece adliyesi ise yine Büyükçekmece ile birlikte Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesine hizmet vermektedir. Takdir edersiniz ki bu durum yoğun bir nüfus yoğunluğu yaratıyor. Buna bağlı olarak da yoğun ihtilaf ve suç oranıyla mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.