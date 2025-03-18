Bakırköy Adliyesi’nde Çanakkale Zaferi Anması Yapıldı

BAKIRKÖY’DE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bakırköy Adliyesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni yapıldı. Törende söz alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, “Şanlı direniş ruhumuz, meşalemiz hiçbir zaman sönmeyecek. Ay yıldızlı aziz bayrağımız vatanımızın semalarında her zaman sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek” diye belirtti. Tören, Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Sonrasında Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi öğrencileri “Bir Garip Ömer” isimli tiyatro oyununu sahneledi. Program, türkülerin seslendirilmesiyle devam etti ve öğrenciler, günün anlamı için hazırladıkları koreografileri sundu.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANISINA KONUŞMA YAPILDI

Başsavcı Gümüş, “Bugün Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü. Şanlı direniş ruhuna sahip bir milletimiz var. Bu nedenle tarihimiz destan ve zaferlerle dolu. Çanakkale Zaferi de bu destanlardan biri. Bu zaferimizi sevgili öğrencilerimizin performanslarıyla günün anlam ve ruhuna uygun olarak hep birlikte anmış olduk” dedi. Gümüş ayrıca, “Çanakkale Zaferi için yazılan bir şiirin son bölümünde ‘Bu destanın bayrağı gönderinden iner mi? Çanakkale bir kulplu meşaledir söner mi?’ demiş şair. Ben cevap veriyorum ki; öğrencilerimiz böyle şanlı direniş ruhumuza, mazimize sahip çıktıkça meşalemiz hiçbir zaman sönmeyecek” şeklinde konuştu.

ANMA GÜNLERİ GELECEĞİ İNŞA EDİYOR

Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, “Geçmiş geçmiş değildir. Arkadaki adımınızı unutursanız öne adım atamazsınız. Bu anma günleri geleceği inşa etmenin güçlü bir adımıdır. Sevgili gençlerimizi bize böyle bir günü yaşattıkları için kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun” şeklinde ifadelerde bulundu. Program, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş’ün, Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi Müdürü Galip Çağatay ve öğretmen Mine Hüseyin’e plaket takdimi ile sona erdi. Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, Adalet Komisyon Üyeleri Sadullah Güler, Berrin Memiş ve diğer adliye personeli katılım gösterdi.