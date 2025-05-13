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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çocuklar Hakkında İddianame Hazırladı

SUÇLARLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocukla ilgili iddianame oluşturdu. İddianamede, 5 suça sürüklenen çocuğun ‘birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Bu süreç, söz konusu çocukların mahkemeye sevk edilmesiyle devam edecek. Yargı, olayın ciddiyetini göz önünde bulundurarak gereken işlemleri yapacak. Olayın gelişimi ve alınacak kararlar, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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