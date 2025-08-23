Bakırköy’de Aileler Adalet İstedi

ADALLET ÇAĞRISI YAPAN AİLELER BİR ARAYA GELDİ

Bakırköy’de, Matia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır’ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 20’den fazla aile, adalet için bir araya geldi. Küçükçekmece’de hayatını kaybeden Muhammed Mutluay’ın babası Tanju Mutluay, “Savcımızla konuşurken bana diyor ki, ‘Tabii bir ceza alacak.’ Benim 19 yaşındaki oğlum öldürülmüş. Ben hayatımı vermişim. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hiçbiri dışarı çıkmayacak. Birisi suçu üstlenecekmiş, diğerleri çıkacakmış. Ben asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hepsi içeride yatacak” dedi.

YASALARIN YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda, Kadıköy’de bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi, Ankara’da bıçaklı saldırıda kaybedilen Hakan Çakır ve Küçükçekmece’de silahla vurulan Muhammed Mutluay’ın yakınlarının bulunduğu 20’den fazla aile, çocukları için adalet talebinde bulundu. İstanbul dışındaki birçok ilden aileler de adalet nöbetine katıldı. Meydanda toplanan acılı aileler, kaybettikleri çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla yasaların yetersizliğini protesto etti.

SONUÇLAR YETERSİZ

Muhammed Mutluay’ın babası Tanju Mutluay, “Benim oğlum ofisten çıkıp halı sahaya giderken, Küçükçekmece’de arkasından gelen araçtan ateş edilerek katledildi. Bir hafta sonra 10 ay olacak. 3 tane suçlu bir hafta içerisinde yakalandı. Bir tanesi firariydi, o da iki hafta önce kırmızı bülten çıkartılarak yakalandı. Bizi üzen yasaların ağır olmaması” diyerek yaşadığı derin acıyı dile getirdi. Anne Derya Mutluay ise, “10 aydır oğluma dokunamıyorum. Çalışan bir anne olmama rağmen sürekli oğlumla konuşan birisiydim” ifadelerine yer verdi.

ACILARINI PAYLAŞTILAR

Ankara’dan gelen Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, “İçimiz yanıyor, bir şey anlatacak durumda değiliz. Çiğköfte dükkanımız var. Annesi ve kardeşi eve giderken tacizde bulunuyorlar. Küçük oğlum gidiyor, orada bir tartışma yaşanıyor. Onun peşine biz gidiyoruz. Ben çocukları ayırıp gönderiyorum. Oradan bir telefon ile tüm ailesiyle beraber 20-25 tane çocuk; bıçaklarla, sopalarla geliyorlar. Oğlum bıçağa sarılıyor. Arkasından küçük oğlu vuracakken ben araya giriyorum. Öyle kötü bir gündü. Buraya da ailelere destek olmak için geldim. Burada herkesin içi yanıyor, bir bizim değil. Bizim buraya gelme sebebimiz, başka ailelerin içi yanmasın” diyerek yaşadığı travmayı ifade etti.