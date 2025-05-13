Bakırköy’de, İETT otobüsüyle yaşlı kadın öldü. Şoför Murat Şahin’e 2 yıl 6 ay hapis. Duruşmada beraat talep etti. Bilirkişi raporunu kabul etmedi. Hakim, ehliyete 6 ay el koydu. İddianame, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis isteğiyle hazırlandı

YARGILAMA SÜRECİ VE VERİLEN CEZA

Bakırköy’de, kullandığı İETT otobüsüyle çarptığı 80 yaşındaki kadının ölümüne neden olan sürücüye, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan Murat Şahin ve avukatı katıldı. Duruşmada sanık Şahin, kendisinin çok üzgün olduğunu aktardı. Kazanın ölen kadının hatasından kaynaklandığını belirten Şahin, bilirkişi raporunda kendisinin tali kusurlu görülmesini kabul etmediğini ifade ederek beraatini istedi.

CUMHURİYET SAVCISI GÖRÜŞÜ

Davanın esasına dair mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek maktulün ölümüne neden olduğunu vurguladı. Bu sebeple, sanık hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Verilen karar sonrasında hakim, Murat Şahin’i “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve ayrıca sanığın 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.

İDDİANAME VE KAZANIN DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İETT şoförü Murat Şahin’in “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildiği belirtiliyor. İddianamede, 30 Ekim 2024 tarihinde Bakırköy’deki Çırpıcı Yanyol Caddesi’nde İETT otobüsünün trafik ışıklarında ilerlediği sırada 80 yaşındaki Sevinç Tuna’nın yolun karşısına geçmek istediği, o sırada otobüs şoförünün kadını fark etmediği ve sonuç olarak kadının otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği ifade ediliyor.