Bakırköy’de, İETT Şoförüne 2 Yıl Ceza

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bakırköy’de 80 yaşındaki kadına İETT otobüsüyle çarpıp ölümüne sebep olan şoför, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Şahin ve avukatı katılım sağladı. Duruşmada savunma yapan Murat Şahin, “çok üzgün” olduğunu belirtti. Şahin, kazanın sebebinin ölen kadın olduğunu ve bilirkişi raporunda kendisinin tali kusurlu olduğunu kabul etmediğini ifade ederek, beraatini istedi.

SAVCILIK MÜTALAASI

Davanın esasına ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışından dolayı kadının ölümüne neden olduğunu kaydetti. Savcı, bu nedenle “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Kararını açıklayan hakim, Murat Şahin’i “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığın 6 ay süreyle ehliyetinin de geri alınmasına karar verdi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İETT şoförü Murat Şahin’in “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyordu. İddianamede, 30 Ekim 2024’te Bakırköy’deki Çırpıcı Yanyol Caddesi’nde İETT otobüsünün trafik ışıklarında ilerlediği esnada Sevinç Tuna’nın yolun karşısına geçmek istemesi üzerine, otobüs şoförünün kadını fark etmemesi sonucu kadının aracın altında kaldığı belirtildi.