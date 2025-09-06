Bakırköy’de Kafe Çatısında Düşme

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE GİDEN EKİPLER

Bakırköy’de yer alan bir kafeden düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ataköy 2. Kısım Mahallesi’nde bulunan kafenin çatısına çıkan Burhan Temizay, henüz netleşmeyen bir sebep yüzünden kafe yanında bulunan su kanalına düştü. Olayın yaşandığı yerden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN KURTARMA ÇALIŞMALARI

Temizay, su kanalına inen itfaiye ekiplerinin cansiperane çabaları sonucu kurtarıldı. Yapılan ilk kontroller sonucunda vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğu kaydedilen Burhan Temizay, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLARDAN SORUMLU DAVRANIŞ

Olayı gören vatandaşlardan Muhammed Yasin, camiye gitmek üzere yolda yürürken Temizay’ı su kanalında fark ettiğini aktardı. Yasin, “Bunun üzerine kafedeki çalışanlara seslenip yardım istedim, onlar da hemen sağlık ekiplerini aradı” şeklinde ifade etti. Yasin, Temizay’ın durumunun iyi olmasını umduğunu dile getirdi.