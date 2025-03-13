Bakırköy’de Maç Sırasında Vefat Eden Genç

MAÇ SIRASINDAKİ OLAY

İstanbul Bakırköy’de, bir halı sahada oynanan maç sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan, aniden yere düştü ve hayatını kaybetti. Bu trajik olay, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 23:00 sıralarında Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi’ndeki halı sahada gerçekleşti.

YARDIM MÜDAHALESİ

20 yaşındaki Berat Yelkenbasan, maçı oynarken aniden düştü. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildirildi ve olay yerine gelen ekipler, Yelkenbasan’ı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Ancak hastaneye ulaştığında, maalesef hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çalışmalara başladı. Bu üzücü durumla ilgili daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar sürüyor.