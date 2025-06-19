Bakırköy’de Silahlı Saldırı, O.B. Yaralı

ŞİDDETLİ SALDIRI BAKIRKÖY’DE GERÇEKLEŞTİ

Bakırköy’de, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ağır şekilde yaralandı. Olay, Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Tedavi altındaki O.B, hastanenin açık otoparkında bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Ağır yaralanan O.B, aynı hastanede tedavi edilmeye alındı. Saldırının ardından, şüpheli ve onunla beraber bulunan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine hemen hastane önüne gelen polis ekipleri, bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

GÖZALTILAR VE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Polis, saldırıya karıştığı değerlendirilen bir kişiyi gözaltına aldı ve kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.