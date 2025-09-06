Bakırköy’de Su Kanalına Düşen Kişi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Bakırköy’de yer alan bir kafede meydana gelen olayda, kafenin çatısından su kanalına düşen Burhan Temizay, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ataköy 2. Kısım Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta bulunan tek katlı kafeye çıkan Temizay, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kafe yanındaki su kanalına düştü.

YARDIM ÇAĞRISI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Temizay, kanala inen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Yapılan kontrollerde vücudunun bazı bölgelerinde kırıkların olduğu tespit edilen Burhan Temizay, ambulansla hastaneye götürüldü.

VATANDAŞ GÖZLEMLERİ

Olay anında orada bulunan vatandaşlardan Muhammed Yasin, camiye giderken su kanalında Temizay’ı gördüğünü dile getirdi. Yasin, bunun üzerine kafedeki çalışanlara seslenerek yardım talep ettiğini, onların da hemen sağlık ekiplerini aradığını ifade ederek, “Durumu inşallah iyidir.” sözlerini kullandı.