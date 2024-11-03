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Bakırköy’de Trafik Kazası: İETT Otobüsü Çarptı

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BAKIRKÖY’DE KAZA KONTROL HİÇBİR ŞEKİLDE AŞILAMADI

Bakırköy’de bir trafik kazası meydana geldi. Zabıta aracı ile bir otomobilin karıştığı kazaya müdahale için gelen trafik polisi ekibine, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir İETT otobüsü çarptı. Bu feci olayda, trafik polisi Ogün Yürümez’in olay yerinde şehit olduğu bilgisi paylaşılıyor.

TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU

E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı’ndaki kazada, zabıta aracı ile otomobil arasında yaşanan maddi hasarlı kaza sonrası, trafik ekipleri hızlı bir şekilde müdahaleye geçti. Ancak, İETT otobüsü, bu sırada polis aracına çarparak büyük bir kazaya neden oldu. Kazada, Trafik Denetleme’de görevli polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu. Olay yerine gelen diğer polis ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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