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Bakırköy’de Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ADRES

Bakırköy’de Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak’ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sebebi henüz belirlenemeyen bu yangın, köklü bir korkuya yol açtı.

OLAY YERİNE KUVVETLİ MÜDAHALE

Yangının bildirilmesiyle birlikte, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Hızlıca harekete geçen itfaiye, yangını kısa sürede söndürerek, daha büyük hasarların önüne geçti.

HASAR DURUMU

Ancak yangın, iş yerinde hasara yol açtı. Yangının çıkış sebebi üzerine başlatılacak soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.

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