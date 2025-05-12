Bakırköy Deprem Riski Yüksek!

BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI

Bakırköy, İstanbul’un Marmara Denizi’ne kıyısı olan önemli ilçelerinden biri olarak, olası büyük bir İstanbul depreminde önemli riskler barındırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli “Bakırköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde inceliyor. Rapor, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik verileri içeriyor. Peki, Bakırköy depreme dayanıklı mı? Bu sorunun cevabını arıyoruz.

BİNA YAŞI VE ZEMİN YAPISI ANALİZİ

İBB’nin 2019 yılında yayımladığı kitapçık, Bakırköy’ün deprem riskini mahalle bazında ele alıyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi önemli veriler öne çıkıyor. Bakırköy’deki binaların %40’ının 1980 öncesi inşa edildiği vurgulanıyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen kritik bir etken oluyor. Bakırköy, Marmara Denizi’ne kıyısı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. İBB’nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Bakırköy’de ortalama 200 can kaybı, 100 ağır yaralı ve 600 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 3.000 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor.

MAHALLELERİN ZEMİN YAPISI VE RİSK ANALİZİ

Raporda, Bakırköy’deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Zeytinlik, Cevizlik ve Kartaltepe mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip yerler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, Şenlikköy ve Yeşilköy mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler olarak dikkat çekiyor. Ataköy ve Basınköy mahalleleri ise daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı olarak değerlendiriliyor. Bakırköy’ün zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Rapor, zemin sağlamlığını Vs30 parametresi ile ölçüyor. Vs30 değeri 180 m/s’den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak tanımlanıyor. Özellikle Zeytinlik ve Cevizlik mahallelerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması gerektiği öneriliyor.