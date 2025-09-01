Bakırköy Elektrik Kesintisi İçin BEDAŞ Açıklaması

BEDAŞ’TAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLAMASI

İstanbul Bakırköy’de 2 Eylül tarihindeki elektrik kesintisi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamaya göre, çeşitli ilçelerde farklı sürelerde gerçekleşecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları merak konusu. Bakırköy elektrik kesintisi listesi detaylarını ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz.

BAKIRKÖY’DE PLANLANAN KESİNTİLER

03 Eylül 2025 tarihinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle Bakırköy, Yeşilköy mahallesi ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştirilmiş olacak. Ek olarak, 03 Eylül 2025 günü 14:00 – 17:30 saatleri arasında Bakırköy merkezinde Ataköy 7-8-9-10. Kısım mahallelerinde benzer bir kesinti yaşanacak.

TARİHLİ KESİNTİ DETAYLARI

4 Eylül 2025 tarihinde, yine 09:00 – 13:00 saatleri arasında Yeşilköy mahallesinde elektrik kesintisi meydana gelecek ve iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutulacak. Aynı tarihte 14:00 – 17:30 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri devam edecek. Bu kesintiler kapsamlı bakım çalışması sebebiyle gerçekleştirilecek.

SON GÜNLERDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5 Eylül 2025 tarihinde, saat 09:00 – 13:00 arasında Yeşilköy mahallesinde bir kesinti daha beklenecek. Bunun yanı sıra, aynı gün 14:00 – 17:30 saatleri arasında Ataköy 3-4-11. Kısım mahallelerinde de elektrik kesintisi olacak. Bakım çalışmaları, bölgedeki elektrik hizmetlerinin kalitesini iyileştiriyor.