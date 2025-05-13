Bakırköy Kent Lokantası Açıldı

BAKIRKÖY KENT LOKANTASI HİZMETE GİRDİ

Cevizlik Mahallesi’nde Bakırköy Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Lokantası, resmi olarak hizmet vermeye başladı. Lokantanın açılışı sebebiyle düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kent lokantalarının İstanbul genelindeki halkçı projelerden biri olduğunu belirtti.

KENT LOKANTALARININ ÖNEMİ

Aslan, “İBB’nin 17 ilçede, 18 Kent Lokantası ile hizmet verdiğini” açıkladı ve “Her gün 4 çeşit yemekten oluşan menümüzü, uygun fiyatla hemşehrilerimize sunuyoruz. Kent lokantalarımıza gelen öğrencilerimizin, kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızın, emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz. Bu dualar, bize ömrümüz boyunca yeter.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR İÇİN TEMEL BİR İHTİYAÇ

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise, “Bugün burada güvenli, sağlıklı ve ekonomik yemeğe herkes erişebilsin diye, ilk Bakırköy Kent Lokantamızı açıyoruz. Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır.” diyerek, lokantanın önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile lokanta resmen hizmet vermeye başladı.