Bakırköy Okul Tuvaletinde Yangın Çıktı

YANGIN PANIĞI YAŞANDI

Bakırköy’de bir ilkokulun tuvaletinde meydana gelen yangın, okulda paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tuvaletteki havalandırma aparatında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek dumanların yayılmasına sebep oldu. Okuldaki öğrenciler, durumu fark ettiklerinde korkup panikledi. Güvenlik amaçlı olarak öğretmenlerin yardımıyla okuldan tahliye edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarını takiben olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın söndürme işlemi için gelen itfaiye ekipleri, okul yönetimiyle iş birliği yaparak durumu kontrol altına aldı. Yangın sırasında durumdan haberdar olan veliler, okula gelerek çocuklarını almak için koştu. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

VELİLERİN İFADELERİ

Okulun önünde çocuğunu almaya gelen veli Murat Babadalı, “Okulumuzun veli grubundaki mesajlaşmayı görüp çocuğumu okuldan almaya geldim. Okulum üst katında tuvaletlerde havalandırma ile ilgili bir parçada teknik sorun oluyor. Daha sonra alev alıyor. Okulu hızlıca boşaltıyorlar. Şuan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Çocuklarımızı aldık. Tüm okula geçmiş olsun,” diye konuştu. Öğrenci Gökçen Birce Er ise, “Bugün yangın oldu. Bizim üst katta 4. sınıfın orada olmuş. Ne yandığını bilmiyorum. Korktum. Annem beni almaya geldi,” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.