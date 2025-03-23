Bakırköy’ün Eski Başkanı Kerimoğlu’ndan Kılıçdaroğlu Yorumu

KILIÇDAROĞLU’NUN GEREKEN ADAYLIĞI

Kurultay kararının ardından herkes eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun vereceği kararı merak ediyor. Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerden biri olan Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, MedyaRadar’dan Ercan ile yaptığı konuşmada, “Biz kurultaydan sonra Kemal Bey’e yapılan haksızlıkları anlatmak için il il gezdik. Delegelerle konuştuk. Bununla ilgili de açıklamaları yaptık. Dün alınan karardan sonra herkes Kemal Bey’in ne yapacağını merak ediyor. Kemal Bey itibarının iade edilmesi için yeniden aday olacak. Yüzde yüz aday olacak. Biz günde iki defa konuşuyoruz. Dünkü konuşmamızda da bunun üzerineydi.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararı sonrasında odaklar CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kulislerde “Kılıçdaroğlu aday mı olacak?” soruları öne çıkarken, gazeteci Fatih Portakal’dan önemli bir yorum geldi. Portakal, Sözcü TV ekranlarında Özgür Özel’e rakip çıkma ihtimaline değinerek, “Böylesine kritik bir ortamda Özgür Özel’in karşısına aday çıkarsa, bana göre bu bir Truva atıdır. Bu dönemde çıkacak her aday partiyi değil, başka hesapları düşünüyordur. Parti içi demokrasiyle alakalı değil, ufak hesapların insanı olarak görürüm.” şeklinde değerlendirme yaptı.