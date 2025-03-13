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Bakırköy ve Yeşilköy Su Kesintisi Bilgisi

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Bakırköy’de su kesintisi durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbullular, İSKİ’nin su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak eden araştırmalar yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart günü yaşanacak su kesintisinin hangi ilçelerde olacağını açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 13 Mart İstanbul su kesintisi saat bilgileri.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Etkilenen mahalle: Yeşilköy Mah.

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor.

SU KESİNTİSİNİN ZAMAN ÇİZELGESİ

Başlama tarihi: 13.03.2025 13:33:32

Tahmini bitiş tarihi: 13.03.2025 18:00

Detaylı bilgi için: ALO 185.

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