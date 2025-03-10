Bakırköy ve Zeytinburnu Elektrik Kesintisi Bilgisi

ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Bakırköy’de elektrik kesintileri için BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre 11 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrikler ne zaman geri gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde yer alıyor.

KESİNTİNİN TARİHİ VE SEBEBİ

11 Mart 2025 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yaşanacak elektrik kesintisinin nedeni Abone/Şube Bağlantısı olarak belirlenmiş bulunuyor. Kesinti süresince, İstanbul Bakırköy ilçesinde Merkez-Yeşilköy mahallesi Saadetli sokak ve Şenlikköy mahallelerinde, Altı Ekim, Avşaroğlu, Begonya, Budak, Birgül, Eceler, Germeyan, Gün-yüzü, Harman, Konaklı, Orman, Saruhan, Çatal, Çiftlik, Çiğdem ve Ülkem sokaklarından etkilenen bölgeler yer alıyor.

ETKİLENEN ALANLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ayrıca Zeytinburnu ilçesinde Merkez-Seyitnizam mahallesindeki G/19 sokak bölgesinin de kesintiden etkileneceği ifade ediliyor. Kesinti süreci, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri gözetilerek uygulanacak.