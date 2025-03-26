Bakkal Mahmut Turan’dan 30 Aileye Yardım Kampanyası

KAMPANYA BAŞLANGICI VE ÖNEMİ

Kırşehir’de mahalle bakkalı olan Mahmut Turan, “askıda ekmek” adıyla başlattığı yardım hareketini genişleterek Ramazan ayı boyunca 30 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Hayırseverlerin verdiği destekle büyüyen bu yardım faaliyeti, Turan’ın 30 yıldır Kırşehir’de esnaflık yapmasıyla birlikte geldi. Mahmut Turan, yardımların Sosyal Yardımlaşma Kurumu ile Mahalle Muhtarları aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

RAMAZAN DÖNEMİNDE YARDIM FAALİYETİ

“Otuz yıllık esnafım ve 10 yıldır askıda ekmek kampanyasını yürütüyorum. Ramazan ayında her yıl hiç ara vermeden 30 ailenin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile oluyorum” diyen Turan, zengin ve hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını ifade etti. Mahmut Turan, başlattığı yardımlaşma kampanyasının Ahi Evran’ın esnaflık ve dayanışma geleneğine katkıda bulunduğunu vurguladı.

GELECEK HEDEFLER VE KAMPANYALAR

“Başlattığım kampanya isterim ki şehrin geneline yayılsın ve insanlar desteklenerek büyüsünler” diyen Turan, yardım faaliyetlerinin etkin olması gerektiğini belirtti. İhtiyaçlar doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Ayrıca, sosyal medyayı yardım süreçlerinde aktif olarak kullandığını ifade etti. Ramazan ayının ardından da kampanyaların devam edeceğini vurgulayan Turan, “Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda başlattığımız kampanyada 3 ailenin kurbanlık ihtiyacını gidermiştik. Şimdi hedefimiz ise en az 5 aileye kurban desteği sunabilmek” dedi. Mahmut Turan’ın bu kampanyası ile yılda ortalama 360 ailenin temel gıda ihtiyaçları karşılanıyor.