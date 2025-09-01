Baklava Fiyatları 1500 TL’ye Yükseldi. Gaziantep’te Ucuz Baklava Sırası Bekleniyor. Kız Öğrenciler Baklava Üretiyor. Baklava Sanatları Merkezi Talep Görüyor. Uygun Fiyatlı Baklava İçin Kuyruk Oluyor. Kadın Üreticilerin Sayısı Artacak

gaziantep’te ucuz baklava talebi

Baklava fiyatları Gaziantep’te 1.500 TL seviyesine kadar yükselirken, ucuz baklava almak isteyenler, baklavanın üretildiği okulda uzun kuyruklar oluşturuyor. Türkiye’nin baklava üretimi yapan tek okulu olan Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, burada kız öğrencilerin ürettiği baklavayı kilogramı 650 ile 850 TL arasında satışa sunuyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında tanınan ve baklavanın başkenti olarak bilinen Gaziantep’teki okuldaki baklava üretim bölümü 2023 yılında açıldı. Kız öğrenciler, burada uygulamalı eğitim alarak profesyonel bir alanda kendilerini geliştiriyorlar.

öğrencilerin emekleri büyük ilgi görüyor

Baklava üretiminin genellikle “erkek işi” olarak görüldüğü bir kültürde, bu alanda çalışmayı seven kız öğrenciler, ürettikleri baklava ile büyük ilgi çekiyor. Yaklaşık 20 öğrencinin görev aldığı Baklava Sanatları Merkezi’nde üretilen baklavaların yoğun talep görmesi nedeniyle öğrenciler siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Hamuru açan ve tepsilere yerleştiren öğrenciler, tereyağı ve Antep fıstığı ekledikten sonra baklavayı eşit parçalara kesip fırına veriyor. Fırından çıkan baklavanın şerbetle buluşturulmasının ardından satışa sunulması bekleniyor.

geleneksel gaziantep baklavası

Baklava üretiminden sorumlu olan okul müdürü Ökkeş Kalender, öğrencilerin baklava yapma konusunda uzmanlaştıklarını belirtiyor. Kalender, kız öğrencilerin usta eğitmenler eşliğinde tüm aşamaları öğrendiğini ve toplumun bu süreçte verdiği destekle mesleki bir deneyim kazandıklarını anlatıyor. “Baklava üretmeye yönelen kız öğrencilerimizle geleneksel Gaziantep baklavasını üretiyoruz” diyen Kalender, kullanılan malzemelerin kalitesine de vurgu yapıyor. Ayrıca, siyah çam fıstığı ve sadeyağ gibi birinci sınıf malzemeler kullanıldığını, katkı maddesi eklemeden tamamen doğal baklavalar ürettiklerini ifade ediyor.

büyük talep, yaz aylarında da kesilmiyor

Öğrenciler, yaz tatilinde bile yoğun siparişleri karşılamak için çalışmaya devam ediyor. Sipariş telefonları neredeyse hiç durmuyorken, vatandaşlar uygun fiyatlı baklava almak için okulun satış bölümünde sıraya giriyor. Öğrencilerin ürettiği baklava, lezzeti ve kalitesiyle dikkat çekiyor ve birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Vatandaşlar, baklavanın hem kaliteli hem de fiyatının uygun olduğunu dile getirerek, bu eşsiz lezzeti tavsiye ediyor.

öğrenci perspektifi

Baklava Sanatları Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerden Rabia Dağdeviren, baklava yapımını öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. “Burada çalışmak beni çok mutlu ediyor. Gaziantep’in en önemli lezzetlerinden biri olan baklavayı öğrenmek güzel bir duygu” diyen Dağdeviren, ileride kendi işini kurma hayalini de paylaşıyor.

Ek olarak, baklava alırken gelen vatandaşlardan Mehmet Mayda, okulu sosyal medya aracılığıyla keşfettiklerini ve doğal malzemelerle üretilen baklavayı uygun fiyata bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtiyor. Gaziantep’teki bu okul, sunduğu hem lezzetli hem de bütçe dostu baklava ile hem topluma hem de öğrencilere katkı sağlamayı hedefliyor.