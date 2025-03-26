Baklava Ustaları Ramazan Bayramı İçin Hazırlandı

GÜNDEMDE YERİNİ ALAN BAKLAVA ÜRETİMİ

Ramazan Bayramı’na sona ermeden yaklaştıkça Gaziantep’teki baklava ustalarının yoğun çalışmaları hızlandı. Türkiye’nin baklava başkenti olan şehirde tatlı ustaları, artan siparişleri karşılamak için gece gündüz çalışarak üretim yapıyor. Bayram dönemindeki talebi karşılamak adına üretim miktarını iki katına çıkaran baklavacılar, fıstıklı baklavadan şöbiyete kadar geniş bir çeşit yelpazesini müşterilerine sunarak hizmet veriyor. Ustalar, en kaliteli baklavayı üretmek için sıkı bir çaba sarf ediyor.

ARTAN SİPARİŞLER VE ÜRETİMDEKİ ARTIŞ

Bayram döneminde siparişlerin arttığını söyleyen Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, “Bayrama sayılı günler kala yoğunlaştık. Şu an iki vardiya halinde çalışıyoruz. Üretimimiz neredeyse iki katına çıktı” ifadesini kullandı. Bayram için yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını aktaran Bozkurt, “Gaziantep baklavası bayramların vazgeçilmezi. Tatlı ihtiyacımız bayramlarda daha da fazlasıyla artıyor” dedi.

BAKLAVADA FİYAT DEĞİL KALİTE ÖNEMLİ

Gaziantepli vatandaşların baklava tercih ederken fiyat yerine kalitelerine dikkat ettiğini belirten Bozkurt, yaşanan ekonomik duruma rağmen yerli halkın gerçek baklavayı kaliteli olduğu için tercih ettiğini belirtti. “Damak asla yanılmaz. Gerçek baklava sever zaten baklavanın fiyatına değil kalitesine bakar” diyen Bozkurt, fıstıklı baklavanın kilogram fiyatının 1.200 TL olduğunu ancak daha ucuz fiyatlarla satılan baklavaların Gaziantep baklavası olmadığını söyledi.

BAKLAVADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Baklava seçerken vatandaşların dikkat etmesi gereken unsurları aktaran Bozkurt, “Öncelikle baklavanın göze hitap etmesi gerekiyor. Onun dışında baklava damağa hitap edecek. Sadeyağın lezzeti, midemizi yakmaması önemli” şeklinde konuştu. Baklavayı oluşturan temellerin fıstık, sadeyağ ve ustalık olduğunu hatırlatan Bozkurt, “Bu üç unsurun bir araya gelmesiyle ortaya bir sanat eseri çıkıyor” diye ekledi.

DÜNYA ÇAPINDA BAKLAVA TALEBİ

Baklavanın dünya genelinde talep gördüğünü belirten Bozkurt, “Ramazan Bayramı’nda dünyanın dört bir yanından baklava talepleri artıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Türkler, bu dönemde yoğun talep gösteriyor” şeklinde konuştu. Gaziantep’teki baklava ustaları, bayram süresince bu talepleri karşılamak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.