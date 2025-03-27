Baklava Ve Kıvratma Bayram Öncesi Revaçta

BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı yaklaşırken en fazla ev yapımı baklava ve kıvratmaya yoğun ilgi gösteriyor. Çarşamba’daki tatlıcılarda, bayram hazırlıkları nedeniyle müşteri yoğunluğu gözlemleniyor. İnsanlar, bayram tatlısı olarak en çok baklava ve yöresel lezzetlerden biri olan kıvratmayı tercih ediyor. Baklavanın kilosu 350 TL, kıvratmanın ise 600 TL’den satışa sunuluyor.

Kurduğu iş yerinde siparişlere yetişmeye çalışan Hanife Odabaş, ev yapımı baklavanın hafifliği ve doğal tadı sayesinde büyük ilgi gördüğünü ifade ediyor. Baklava yapımının zahmetli olduğunu belirten Odabaş, “Bayram dolayısıyla yoğunluğumuz başladı. Bayrama kadar da bu yoğunluk devam eder. Müşteriler daha çok baklava ve kıvratmaya talep gösteriyor” diyor.

Baklava ve kıvratma yapımının zahmetli bir süreç olduğunu aktaran Odabaş, hamurun iyi yoğrulması, yufkanın incecik açılması ve kaliteli malzemelerle birlikte hakiki tereyağının kullanılmasının önemine vurgu yapıyor. “Kesinlikle glikoz kullanılmamalı. Glikozlu tatlılar mideyi yakar ve sağlığa zararlıdır. Biz tatlılarımızı şeker ile yaptığımız şerbetle ıslatıyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.