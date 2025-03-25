Baklavada Hileler ve Sipariş Telaşı

BAYRAM TELAŞI

Ramazan Bayramı’na az bir süre kala, baklavacılar hazırlıklara girişti. Bayrama ikram edilecek baklavalar için siparişler peş peşe gelirken, baklava ustaları merdiven altı olarak bilinen ucuz baklavada yer alan hilelere dikkat çekti. Ramazan’ın son günlerinde, baklavacılarda bir koşuşturma başladı. Ziyaretlerde mutlaka olması gereken baklavayı ikram etmek isteyenler, tepsi tepsi tatlı siparişlerini vermeye başladı. Bir tepsi fıstıklı baklavanın ağırlığı 3 kilo 300 gram olurken, fiyatı 1.200 lira. Cevizli baklavanın kilosu ise 800 liradan satışta. Fokurdayan ve şerbetli baklavalar insanın iştahını kabartırken, ucuz baklavalarda ıspanak, bezelye ve yer fıstığı gibi çeşitli hilelerin ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor.

GEÇERSİZ OYUNLAR

Cevizli ve fıstıklı baklavadaki bu hilelerin, hem tüketicinin cebine hem de damak tadına olumsuz etkileri olduğunu belirten Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, “Bayram için alınan siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Tezgahlarımızda yaklaşık 200 çeşit baklava mevcut. Ancak fıstıklı ve cevizli baklava en çok tercih edilen ürünler. 3,5-4 kiloluk tepsiye 600 gram fıstık giderken, bizim ürettiğimiz baklavanın kilosu 800 liradan başlamaktadır. Türkiye’de kaliteli baklava dendiğinde, fiyatlar 800’den başlayıp bin 800 liraya kadar çıkabiliyor. Kaliteli dedin mi, 300-450 liraya satılan ürünlerde gerçek fıstık yer almıyor” şeklinde konuştu.

HİLELERİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ

Arge laboratuvarı ve geniş kapalı alana sahip baklava fabrikasında hijyenik koşullarda üretim gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, merdiven altı üretim yapanların bayram zamanı yaptığı sahtekarlıkları da paylaştı. Aktaş, “Fıstıklı baklava yapmak niyetiyle yola çıkanlar, aslında fıstığın yerine bezelye, ıspanak veya yer fıstığı kullanıyor. Fıstığın kilosu 1.500 lira, yer fıstığının kilosu ise 50 liraya temin edilebiliyor. Bu durum, baklava tatlısının gerçek tadını olumsuz etkiliyor. Gerçek değerinde baklava almak isteyenlerin, hem fiyata hem de markaya dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

OTOMASYON VE KALİTE

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur ile birlikte oluşturdukları fabrikada, üretim sürecinin detaylarını da paylaşan Aktaş, buranın kalitesine dikkat çekti. “Bu fabrikayı kurmak için yaklaşık 2 yıl süren bir Ar-Ge çalışması yaptık. Türkiye’de böyle bir tesis olduğuna inanmıyorum. Biz bu alanda lider olmayı hedefliyoruz. Bütün üretim süreçleri otomasyon ile yönetiliyor ve her şey titizlikle gramajına göre ilerliyor. Fabrikamızı gezmek isteyen herkesi davet ediyoruz.”

DÜNYAYA AÇILMA HEDEFİ

Sadece Bursa değil, Türkiye ve dünya genelinde baklava çeşitleri ürettiklerini söyleyen Aktaş, “Üretimin %95’ini dünya genelinde göndermekteyiz. 2025 yılında ABD, Almanya, Dubai, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ülkelerde şube açmayı planlıyoruz. Böylelikle Bursa’nın ve Türkiye’nin tatlarını bu bölgelere ulaştıracağız.” dedi.

SURİYE TATLI OPERASYONU

Bursa’da yürütülen üretimlerin yalnızca yerel değil, uluslararası boyutu olduğunu belirten Aktaş, “Suriye tatlılarını uzmanlarımızla birlikte üreterek çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz. Bugün Suriye tatlılarını, Umman, Dubai, Suudi Arabistan ve Katar gibi birçok Orta Doğu ülkesine göndermeye başladık. Bu tatlılar o bölgedeki insanlara hitap ediyor.” şeklinde konuştu.