Baksı Müzesi 2025 Sezonu Açıldı

AÇILIŞTA YENİLİK VE YERSELLİK VURGUSU

Baksı Müzesi’nde 2025 yılı sezon açılışı gerçekleştirildi. Müze kurucusu Hüsamettin Koçan, açılışta 2025 yılında müzede yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yerellik ile yeniliğin sürekli çatıştığına dikkat çeken Koçan, yenilik olmadan geleceğin şekillenemeyeceğini belirtti. “Tekrar eden hiçbir toplum gelişemiyor. Biz yeniyi arıyoruz, kültürümüzü koruyarak arıyoruz. Temel felsefemiz bu” şeklinde konuştu.

COĞRAFYA VE ETKİNLİKLER ÜZERİNE

Baksı Müzesi’nin coğrafyayı ve Çoruh’u kullandığını belirten Koçan, “Çoruh üzerinde akarsu konuşmalarını hayata geçirdik. Biz bu etkinlikleri yaparken coğrafyamıza hiçbir zarar vermeden, tahrip etmeden yapıyoruz. Bunun için de dünya bizi çok önemsiyor” ifadelerini kullandı. Hüsamettin Koçan, 2025 yaz sezonunda müzede olacak etkinlikleri de paylaştı.

2025 YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

11 Haziran’da Seçkin Pirim’in ‘Zamanlı Zamansız’ başlıklı sergisi açılacak. 12 Haziran’da ‘Gençler Hangi Vadide Yol Alıyor’ temasıyla Akarsu Üstünde Konuşmalar düzenlenecek. 15 Temmuz’da ‘2024 Yılı Ütopya Atölyeleri’ sergisi ve ‘Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler’ başlıklı başka bir sergi açılışı yapılacak. 16 Temmuz’da eğitime dair ‘Eğitim Hangi Vadide Yol Alıyor’ konulu bir başka etkinlik gerçekleşecek. 20 Aralık’ta ise Anadolu Ödülleri verilecek. Koçan, yaz boyunca devam edecek etkinliklere Bayburtluları davet etti.

AÇILIŞA KATILIMCILAR

Müze açılış programına, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Bayburt Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği Başkanı Fatih Dündar, siyasi partilerin il başkanları ve diğer davetliler katıldı.