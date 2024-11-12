Bakü’de COP29 Zirvesi Gerçekleşiyor

COP29 BAŞLADI VE LİDERLER BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katılmak üzere Bakü’ye gitti. Zirve öncesinde liderler bir aile fotoğrafı çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Zirvenin açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdi. Aliyev’in ardından sahneye çıkan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak için son geri sayımdayız” ifadelerini kullandı. Fosil yakıtların iki katına çıkarılmasının mantıksız olduğunu vurgulayan Guterres, G20’nin iklim eylemi konusunda öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Guterres, “COP29, iklim finansmanına yönelik duvarları yıkmalı. Gelişmekte olan ülkeler, Bakü’den eli boş ayrılmamalı. İklim finansmanı konusunda dünya ödeme yapmalı, yoksa bedelini insanlık ödeyecek” dedi.

ERDOĞAN’DAN STARMINER İLE TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’deki temaslarına başladı ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i kabul etti. Yapılan görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirerek ticaret hacmini artırmak için çabaların süreceğini belirtti. Ayrıca, Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek amacıyla Türkiye’nin sürdürdüğü çabaların devam ettiğini ifade etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de yer aldı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, “Emisyon Ticaret Sistemi’ni de içeren iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. Elektrikli milli otomobilimiz TOGG’u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su seferberliği günü ilan ettik. Milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Ayrıca, Erdoğan, “İsrail’in Filistin ve Lübnan’ı hedef alan hukuk ve ahlak dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeye, büyük bir yıkım yaratmaya devam ediyor. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermesini istiyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.