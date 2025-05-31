Bakü’de Girişimcilik Projesi Uygulandı

PROJE HAKKINDA

Bakü’de, çocuklara girişimcilik bilinci kazandırmayı hedefleyen “Küçük Girişimciler, Büyük Hedefler” adıyla yeni bir sosyoekonomik farkındalık projesi gerçekleştirildi. Bilim Bakü Merkezi’nde, PASHA Bank ve YAŞAT Vakfı’nın katkılarıyla 4-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen bu projeye, şehit çocukları dahil olmak üzere 100 öğrenci katıldı. Projenin içeriği, 10-14 yaş aralığındaki çocuklara girişimciliğin temeli, marka oluşturma süreçleri ve satış stratejileri konularında hem teorik hem pratik eğitimi içeriyor. Bilim Bakü’nün uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler, öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

EĞİTİMLER VE KAPANIŞ TÖRENİ

Proje kapsamında katılımcı öğrenciler, oluşturdukları takımlarla kendi markalarını geliştirerek ürünlerine isim, logo ve slogan tasarladı. Eğitimin sonunda bir kapanış töreni düzenlenerek takımların ürettikleri projeleri sundu. Jüri değerlendirmesi sonrası, en başarılı üç takım ödüllendirildi. Bu etkinlik, gençlerin yaratıcılıklarını sergilemeleri için büyük bir platform sağladı.

Bilim Azerbaycan Direktörü Ahmet Köse, projeye dair değerlendirmesinde, çocuklara genç yaşlarda girişimcilik kültürünü kazandırmanın önemini vurguladı. Yerli ve milli üretim anlayışıyla girişimcilik kültürünün benimsetilmesinin hedeflendiğini belirten Köse, “Çocuklarımız iş fikri geliştirme, üretim süreçleri ve şirketleşme konularında desteklenerek kendi girişimlerini kurma yolunda ilk adımlarını atacaklar. Yerli üretimle büyüyen bir Azerbaycan için, geleceğin girişimcilerini bugünden yetiştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.