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Bakü’de İki Ülke İş Birliği Görüşmesi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı’na katılmak amacıyla Bakü’de bulunduğu süre zarfında temaslarına devam ediyor.

İŞ BİRLİĞİ KONULARI ÜZERİNDE DURULDU

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında bölgesel meseleler, ekonomik konular ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme temaları yer aldı. Bayraktar ve Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulundular.

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