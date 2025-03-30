Bakü’de Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı

Azerbaycan’da Ramazan Bayramı Coşkusu

AZERBAYCAN’DA BAYRAM NAMAZI KILINDI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Müslüman topluluk, Şehitlik Camii’nde Ramazan Bayramı namazını gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, bu önemli günü coşkuyla kutluyor. Azerbaycan’da binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak adına camilere yöneldi. Bakü’deki Şehitlik Camii’nde yüzlerce kişi yan yana saf oluşturdu. Camide yer bulamayanlar ise namazlarını cami avlusunda kılarak bayram coşkusunu paylaştı.

DEĞERLİ BAYRAM MESAJLARI

Namaz sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Aliyev Cemil, “Şükür, Ramazan ayımızı da uğurladık. Kardeşlerimizi, bu şekilde görüyoruz seviniyoruz. Sizin ve herkesin, bütün dünya Müslümanlarının bayramını kutlarım” diyerek bayram sevincini paylaştı.

Mustafa Genç, “Özellikle bunu dile getirmek istiyorum ki Gazze’de ve Doğu Türkistan’da, bütün zulüm altında bulunan Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ramazan Bayramı, bütün dünyaya bir dahaki yıl sevgi, sağlık, huzur ve mutluluk getirir. Bir dahaki bayrama görüşmek üzere inşallah” sözleriyle zulüm yaşayan Müslümanlar için bir mesaj gönderdi.

MÜSLÜMANLARDAN BAYRAM İYİLEŞTİRMELERİ

Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Mammadov Hacı Alhan ise “Hepinizi tebrik ediyorum, dünyamız selamet içinde olsun inşallah, Allah dünyamızı selamet etsin, İslam’ın bayrağını her yerde yüceltsin. Allah hepimizi korusun” dedi. Aliağa Süleymanov, bayram dolayısıyla tüm Müslümanlara iyi dileklerini ileterek, “Allah’ın lütfu ve bereketi Müslümanların üzerinde olsun. Müslümanlara daha fazla böyle güzel bayramları nasip etsin. Müslümanlara bayram yakışıyor” ifadelerini kullandı.