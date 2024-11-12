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Bakü’de Önemli Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katıldı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKÜ’DE İKLİM ZİRVESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’ne (WLCAS) katılmak amacıyla Bakü’ye geldi. Programına başlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte konferansın düzenlendiği Bakü Olimpiyat Stadyumu’na yöneldi.

KARŞILAMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Karşılama sonrası, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve Guterres ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

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