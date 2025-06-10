Bakü’de Türk Ticaret Fuarı Açıldı

AZERBAYCAN’DA TÜRK DEVLETLERİ FORUMU BAŞLADI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “2. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı (Türk Ticaret Fuarı)” kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk olarak 7-9 Kasım 2024’te İstanbul’da gerçekleştirilen bu fuarın ikincisi, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve Azerbaycan Ekonomik Reformların Analizi ve İletişimi Merkezi’nin işbirliği ile, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Derneği (KOBSKA) ile ROK Expo’nun organizasyonunda Bakü Expo Merkezi’nde düzenleniyor.

İŞBİRLİĞİ HEDEFİ

Bu fuar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kamu kurumlarınca destekleniyor. Amaç, bu ülkeler arasında ticaret, sanayi, yatırım, teknoloji ve hizmet sektörlerindeki işbirliğini derinleştirmek. Fuarda 20’den fazla sektörde ürün grupları ve yeni teknolojiler sergilenirken, ülkelerin yatırım fırsatları, stratejik sektörleri, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri de uzman konuşmacıların katılacağı konferanslarda ele alınacak. Katılımcı firmalar arası ikili görüşmelerle stratejik ortaklıkların kurulması ve ortak Türk markalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

FUARIN KATILIMCI PROFİLİ

10 ülkenin katılımcı, 20’den fazla ülkenin de ziyaretçi olarak iştirak ettiği fuar 12 Haziran’a kadar sürecek. Türk Ticaret Fuarı’nın organizatörü Aygün Aliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında Türk devletlerinin ekonomik gücü ve yatırım olanakları, tarım, ticari anlaşmazlıklar ve bunların çözümü, start-up’lar, markalaşma gibi konuların müzakere edileceğini bildirdi.

GELİŞEN İŞBİRLİĞİ

Aliyeva, “Türk Ticaret Fuarı’nın başlıca amacı, Türk devletleri arasındaki gelişen işbirliği alanlarından özel sektörün de faydalanmasını sağlamaktır. Türk devletleri 20’den fazla sektörde işbirliği yapıyor. Fuarda da 20’den fazla sektörde ürün grupları sergileniyor. Amacımız, Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini daha da artırmaktır. Aynı zamanda Türk devletlerinin tanınmayan ürünlerini birbirine tanıtmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki fuarımızı Özbekistan’da, sonra ise KKTC’de gerçekleştireceğiz. KKTC şirketleri, fuara geniş katılım sağladı.” ifadelerini kullandı.