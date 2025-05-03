Bakü’de Türkçülük Günü Paneli Düzenlendi

BAKÜ’DE 3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ PANELİ DÜZENLENDİ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla “Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği” başlıklı panel gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haydar Aliyev Merkezi’nde düzenlenen panele, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı İcra Direktörü Aygün Aliyeva, Azerbaycan milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya yöneticileri ve akademisyenler katıldı. Etkinlikte, vatan için canlarını feda eden şehitler anıldı, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un video mesajı gösterildi. Altun, Türk dünyasının ortak geleceğine dair fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenledikleri panelin hayırlı olmasını diledi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATININ GÜCÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Türk dünyasını siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlarda bir araya getiren güçlü bir işbirliği yapısı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, TDT’nin daha da güçlenmesi ve ortak değerler temelinde ilerleyişini sürdürmesi için büyük çaba harcadığını belirten Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TDT Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde söylediği, “Aynı manevi hazineden beslenen, ortak geçmiş, kültür ve ataya sahip kardeşleri ayırabilecek hiçbir hudut yoktur” ifadesinin Türkiye’nin Türk dünyasının birliğine olan inancını gösterdiğini vurguladı. Altun, Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarının tarihten bugüne Türk dünyasının düsturu olduğunu söyleyerek, “Dilde birlik, iletişimimizi ve anlayışımızı güçlendiriyor. Fikirde birlik, Türk dünyasının ortak vizyonunu şekillendiriyor. İşte birlik, somut projelerle birlikte yol almayı öngörüyor” dedi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Akgün de Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” ilkesinin bugünkü Türk dünyasının kalkınmasında temel olduğunu belirtti. Türk topluluklarının dilsel ve kültürel kök birliğinin yanı sıra siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda da derin bağlara sahip olduğunu vurgulayan Akgün, TDT’nin bu bağları güçlendirme konusunda önemli işlevler üstlendiğini dile getirdi. Akgün, “TDT sadece bölgesel bir platform değil, aynı zamanda stratejik bir vizyonun ve dayanışma ruhunun tezahürüdür. TDT’yi 21. yüzyılın yükselen işbirliği modeli olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Eğitim, kültürel diplomasi ve enerji güvenliği gibi alanlarda ortak hedeflerle çalışacaklarını belirtti.

MEVCUT DURUM VE GELECEK VİZYONU

Akgün, bölgedeki rekabet yerine tamamlayıcılığı, çatışma yerine istikrarı öne çıkaracak bir anlayışla Türk dünyasının kurumsal kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bilim ve teknoloji, eğitim, medya ve kültür alanlarındaki işbirliklerinin pekiştirilmesinin önemine dikkat çeken Akgün, Türk dünyasının kendi iç dinamiklerini güçlendirerek uluslararası sistemde daha görünür bir aktör olabileceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, panel öncesinde Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle yapılan toplantılarda Türk dünyasındaki işbirliklerinin derinleştirilmesi gerektiğinin ön plana çıktığını vurguladı.

PANELİN DEVAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı İcra Direktörü Aliyeva, “Türk dünyası artık hayal değil gerçektir. Bu, gelecek nesillere ulaştırmamız gereken tarihi mirastır” dedi. Panel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’in moderatörlüğündeki oturumla devam etti. Oturumda, Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Akif Aşırlı, Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kessikbayev ve diğer katılımcılar konuşmalar yaptı. Etkinlikte ayrıca, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” konulu bir video gösterimi yapıldı.