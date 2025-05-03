Bakü’de Türkçülük Günü Paneli Gerçekleşti. TDT’nin Önemi Vurgulandı, Birlik Çağrısı Yapıldı

BAKÜ’DE DÜZENLENEN PANELDE TÜRK DÜNYASI KONUŞULDU

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla gerçekleştirilen panelde Türk dünyasının geleceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) desteklenmesi üzerine görüşler paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haydar Aliyev Merkezi’nde düzenlenen “Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği” başlıklı etkinlik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’in moderatörlüğünde yapıldı. Panelde; Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Akif Aşırlı, Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kessikbayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Cogorku Keneş Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi Dış Politika ve Güvenlik Alanındaki Reformların İzlenmesi ve Analizi Dairesi Başkanı Farruh Hakimov, KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balazs Hendrich, konuşma yaptı.

DİLDE, FİKİRDE ve İŞTE BİRLİK

Prof. Dr. Kasapoğlu, İsmail Gaspıralı’nın ortaya koyduğu “dilde, fikirde, işte birlik” ifadesinin sadece bir slogan olmadığını vurguladı. “Bu şiarın içi doludur. Bu büyük bir formüldür. Bu formülü çözmek lazım.” dedi. Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Aşırlı, Türk dünyasının birliğini istemeyen bazı güçlerin bulunduğunu belirterek, TDT’nin tüm baskılara rağmen önemli bir kuruluş haline geldiğini ifade etti. Aşırlı, KKTC’nin bu teşkilata gözlemci üye olduğunu vurgulayarak, “KKTC’nin TDT’ye asil üye olacağına inanıyoruz. Bizim TDT’den beklentilerimiz çok.” şeklinde konuştu.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA GÜÇLÜ BİRLİK

Cumabekov, Avrupa ülkelerinin sağlam bir birlik oluşturduğuna dikkat çekerek, kardeş Türk devletlerinin de en az Avrupa Birliği gibi güçlü bir yapıyı kurması gerektiğini kaydetti. “Türk dünyasında 300 milyon insan yaşıyor. Dilimiz, dinimiz aynı. Biz kardeşiz. Fakat sesimiz onlar gibi çıkmıyor.” diyen Cumabekov, Türk dünyasının her alanda zenginlikle dolu olduğunu, ancak bunun dünyada yeterince ses bulmadığını belirtti. “Beraber olursak Türk dünyasının geleceği de iyi olur.” ifadeleriyle Türk dünyasının gerçek birliğini vurguladı.

ORTAK ALFABE HUSUSUNDA BELİRLEMELER

Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Kessikbayev, TDT bünyesinde ortak alfabe konusunda yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları aktardı. TDT üyesi ülkelerin uzmanlarının ortak alfabe üzerine mutabakat sağladığını hatırlatan Kessikbayev, “Ortak alfabe ile dilde birlik şiarının ilk adımı atılmış oldu. Bir sonraki aşama ortak tarih yazımıdır.” şeklinde konuştu. Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi Dış Politika ve Güvenlik Alanındaki Reformların İzlenmesi ve Analizi Dairesi Başkanı Hakimov, Türk devletleriyle dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme isteğini vurguladı ve üye ülkelerin ilişkilerini derinleştirmesi gerektiğini kaydetti.

MACARİSTAN’IN TÜRK DÜNYASI İLE KÖPRÜ ROLÜ

TDT Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Hendrich, TDT’nin uluslararası alanda daha etkin olmasını istediklerini belirtti. Hendrich, “Macaristan olarak Türk dünyası ile Avrupa arasında köprü rolü oynayabiliriz.” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Güler, Azerbaycan’a KKTC’ye verdiği destek için teşekkür etti. Güler, Azerbaycan’ın Karabağ Savaşı’ndaki zaferinin Türk dünyasındaki birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi. “En büyük gücümüz Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır.” diyen Güler, Kıbrıs Türk halkının Türk devletlerine olan güveninin azalmadığını ve geleceği birlikte inşa etme vurgusunda bulundu.

Güler ayrıca, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev’in “KKTC’de temsilcilik açabiliriz” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, Kırgızistan’a teşekkür etti.