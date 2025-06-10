Bal Zehirledi, 1,5 Kaşık Yeter!

Merkeze bağlı Karsu köyünde arıcılık yapan Miktat Kulaksız, 4 Haziran’da sağımını yapıp yediği baldan zehirlendi. 1,5 çorba kaşığı bal tükettikten sonra tansiyonu aniden düşüp nabzı zayıflayan Kulaksız’a yanındakiler hemen müdahale etti. Baygınlık geçiren arıcı için çevredeki insanlar sağlık ekiplerine haber gönderdi. Gelen ekipler, baldan zehirlenen ve nabzı durma noktasına gelen Kulaksız’a ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahale sonrasında nabzı ve tansiyonu normale dönen Kulaksız, en yakın hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan arıcı, durumunun düzelmesiyle taburcu edildi.

HAYATINI KURTARAN MÜDAHALE

Hastaneden çıkan Miktat Kulaksız, kendisine ilk müdahaleyi yapan sağlık personelini istasyonlarında ziyaret edip, hayatını kurtaran bu müdahale için teşekkür etti. Sağlık personeli, Arıcı’ya çay ikram etti. Yaşananları aktaran Miktat Kulaksız, “Arıcılık yapıyorum. Komar balı olarak bilinen ‘deli bal’ üretiminden sonra sağımına geçtik. Sağım sırasında bal çok tatlıydı. 1,5 yemek kaşığı tattım. Sonrasında vücudumda bir ateş oluştu. Gözlerim karardı, midem bulandı ve baş dönmesi yaşadım. Ambulansa binerken şuurum yerinde değildi. Ambulansta bir iğne yapıp, serum taktılar; şuurum yerine geldi. Oğuzhan bey anında benimle bilinçli bir şekilde ilgilendi. O anda sağlık çalışanları çok büyük bir mücadele verdiler” şeklinde ifade etti.

Sağlık personeli Oğuzhan Toprak da konuya dair bilgi verdi. “Nöbetimizde bal tutması tanısıyla bir çağrı aldık; ‘deli bal’ dediğimiz Komar balı yemiş. Buna bağlı olarak nabzı yavaşlayıp, 30 seviyelerine düşmüştü. Tansiyonu da düşmüştü. Beklemeden müdahalemizi yaptık. Doğru hastaneyi seçip, hastamızı oraya naklettik. Hastamızın sağlık durumunu takip ettik. Şu an çok iyi durumda. Doğru tanıyla hasta iyi olunca biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.