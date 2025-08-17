Haberler

Bala’da Yangın, Hızla Kontrol Altına Alındı

OT YANGINI ORMANA SIÇRADI

Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen ot yangını, ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

GÖZTEPE MAHALLESİ’NDEKİ OLAY

Yangın, Göztepe Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında başladı. Otluk bir alanda, henüz net bir sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgar etkisiyle ormana ulaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Hem havadan hem de karadan yapılan soğutma çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

