Bala Hatun Yurdu Yenileniyor

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de öğrencilerin konforunu artırmak amacıyla Bala Hatun Yurdu’nda yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni dönemde öğrencileri daha iyi bir şekilde ağırlamak için başlatılan bu yenileme işlemleri, modern ve ferah bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Yurdun ihtiyaçlara uygun olarak yapılan bu yenileme, gençlerin kendilerini daha güvende ve rahat hissetmelerini sağlıyor.

GENÇLERE DESTEK SÜRECEK

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında, en iyi şekilde eşlik etmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Bu yenileme çalışmaları ile birlikte, Bala Hatun Yurdu’nun öğrenci yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

