Bala Hatun Yurdu Yenileniyor

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de öğrencilerin konforunu artırmak amacıyla Bala Hatun Yurdu’nda yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni dönemde öğrencileri daha iyi bir şekilde ağırlamak için başlatılan bu yenileme işlemleri, modern ve ferah bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Yurdun ihtiyaçlara uygun olarak yapılan bu yenileme, gençlerin kendilerini daha güvende ve rahat hissetmelerini sağlıyor.

GENÇLERE DESTEK SÜRECEK

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında, en iyi şekilde eşlik etmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Bu yenileme çalışmaları ile birlikte, Bala Hatun Yurdu’nun öğrenci yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.