Balandız Mahallesi’nde Orman Yangını Söndürüldü

İlçeye Bağlı Balandız Mahallesi’nde Yangın Çıktı

BALANDIZ MAHALLESİ’NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

13 Ağustos’ta öğle saatlerinde Balandız Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmaların ardından 3’üncü günde söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, yangın ihbarında bulunan H.A.’nın ifadesine başvuruldu. H.A., yangının su borusu yapımında kaynak yapan kişilerin bulunduğu alanda çıktığını belirtti. Bu bilgi üzerine jandarma, bölgede inceleme başlattı.

Yangının çıktığı noktanın detaylı incelemeleri sonucunda, kaynak malzemelerinin varlığı tespit edildi. İş sağlığı ve güvenliği bilirkişisi ile yangın bilirkişisinin hazırladığı ön rapora göre, 15 bin dönüm ormanın yandığı ve Balandız, Kırtıl, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde büyük çaplı maddi hasara yol açan yangının, kaynak yapılan alandan kaynaklandığı belirlendi. Kaynak işi yapan kişilerin kusurlu olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) bünyesindeki yüklenici alt firması çalışanları olduğu saptandı. Firma sahibi Şivan Kaya, kaynak işçisi Refik Gedik ve işçiler Muhammed Ali Ali, Hakan Bakçi, B.S. ve M.H.U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

HUKUKİ DURUM VE SERBEST BIRAKILAN İKİ ŞÜPHELİ

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden firma sahibi Şivan Kaya, kaynak işçisi Refik Gedik, işçiler Muhammed Ali Ali ve Hakan Bakçi tutuklandı. Diğer iki işçi B.S. ve M.H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, firma sahibi ve kaynak işçisinin asli kusurlu, diğer dört işçinin ise tali kusurlu bulunduğu bildirildi.