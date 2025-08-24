Balaton Gölü’nde Yarışma Düzenlendi

YARISMA HAZIRLIKLARI

Balatonalmadi, 24 Ağustos — Macaristan’ın Balatonalmadi bölgesinde bulunan Balaton Gölü’nde gerçekleştirilen 2025 Solar Boat Challenge etkinliğinde, güneş enerjisi ile çalışan tekneler arasında yoğun bir rekabet yaşandı.

TEKNE DİZAYNLARI

Katılımcı teknelerin tasarımları ve performansları izleyenlerden büyük ilgi gördü. Yarışma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve bu alandaki yenilikleri sergilemek amacıyla düzenlendi.

GÜNEŞ ENERJİSİ ÖNEMİ

Yarışma, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir ulaşım ve enerji verimliliğinin yaygınlaşmasına katkı sağladığını gösteriyor. Güneş enerjisi ile çalışan gemilerin geliştirilmesi, çevre dostu projelere duyulan ihtiyacı artırıyor.