Balbey’de Tarihi Konak Yangınla Yok Oldu

ANTALYA’DA TARİHİ YAPILARA TEHLİKE GÖZLER ÖNÜNDE

Antalya’nın tarihi yerleşim alanlarından biri olan Balbey Mahallesi’nde son günlerde çıkan yangın, 150 yıllık tarihi konağı tamamen küle döndürdü. Yangın sonrası mahalle sakinleri, bölgede bulunan metruk binaların yarattığı tehlikenin farkında olup yetkililerden çözüm arıyor. Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, “Kaleiçi’nden sonra surların dışında kurulan ilk Türk mahallesi Balbey Mahallemiz ama hak ettiği değeri bir türlü bulamıyor. Senelerdir en ufak bir gelişme kaydedemedik” şeklinde konuştu. Yangın, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 426 Sokak’ta, içi boş ve tescilli konakta çıktı. Alevler hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yangına ulaşmakta zorlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı fakat tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇARE BEKLİYOR

Yangının ardından mahallenin sakinleri, artan tehlikelere karşı yetkililere çözüm talep ediyor. Yangında zarar gören binanın sahibi Abdullah Çilenger, “Evi oğlum iki yıl önce aldı, önlemlerimizi aldık. İçindeki kiracılar madde bağımlısıydı. Ancak binaya sürekli giren çıkan oluyordu. Komşular rahatsız oluyordu” diyerek yaşanan sorunları dile getirdi. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, bölgedeki tarihi yapıların tahrip olmasına dikkat çekerek “Balbey’in içinde 42 tane tescilli konak vardı. Bunların çoğu ya yandı ya da yıkıldı. Anıtlar Koruma Kurulu aslına uygun yapılmasına izin veriyor ancak hâlâ bir gelişme yok” dedi.

PORJE BEKLEMEDE KALIYOR

Uyaroğlu, Balbey Yenileme Projesi’nin henüz başlayamamış olmasını eleştirerek de “Geçen yıl 15 Mart’ta Balbey Yenileme Projesi’nin temeli atıldı. Ancak hala bir ilerleme kaydedilmedi” ifadesini kullandı. Proje, etap etap Balbey’in içine doğru ilerleyecek ve toplamda 125 hak sahibine yönelik yapılacak. Mahalleli, belirsizlik içinde projeye yönelik bir gelişme bekliyor.

GÜVENLİK SORUNU BÜYÜYOR

Mahalle sakini Canbay Gebizli, yıllardır bölgedeki güvenlik sorununa dikkat çekerken “Burası Antalya’nın kalbi, en güzel yeri ama aynı zamanda en terk edilmiş yeri. Geceleri mahallede güvenli bir ortam kalmadı” dedi. Çocuklarının dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ettiğini belirtti. Diğer mahalle sakinleri, yaşanan sorunların yetkililere iletildiğini fakat değişen bir şey olmadığını ifade etti. Mahalleli, bölgenin durumu için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

GELİŞMELER ÜZÜNTÜ VERİYOR

Gülderen Tankuş da, “Şehir merkezindeyiz, Kaleiçi’nden bile daha değerli bir konumdayız. Yangın söndü ama olay kapanmadı” diyerek gözlemlerini aktardı. Balbey Mahallesi’nde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek bölgedeki metruk binaların rehabilite edilip tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesini talep ediyor. Muratpaşa Kaymakamı yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu ve güvenlik önlemlerinin artırılacağı müjdesini verdi. Mahalle sakinleri, Balbey’in tarihi değerine sahip çıkılmasını ve hak ettiği önemi görmesini istiyor.