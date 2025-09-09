Haberler

Balçova’da 16 yaşında saldırgan, yakalandı

SALDIRGANIN YAKALANMASI VE HALKIN TEPKİSİ

İzmir’in Balçova ilçesinde gerçekleşen polis merkezine yönelik saldırıda, 2 polisi katleden 16 yaşındaki saldırgan, öfkeli bir kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Saldırgan, hemen ardından vatandaşlar tarafından linç girişimi sırasında polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, havaya ateş açarak kalabalığın dağılmasını sağladı.

POLİS MERKEZİNDEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER

Dün bir polis merkezine yapılan ve 2 polisin şehit olduğu, 2’sinin yaralandığı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın, polisleri şehit ettikten sonra yaralı halde yakalanmasıyla birlikte, öfkeli vatandaşlar olay yerine koştu. Saldırgan, yakalandıktan sonra linç edilmek istendi ancak bu girişim polis tarafından engellendi. Ayrıca, saldırganın gözaltına alınarak hastaneye götürülme anlarını da içeren görüntüler kaydedildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNİN POLİS TARAFINDAN ENGELLENMESİ

Yaşanan olayların ardından, sokakta bulunan vatandaşlar, 16 yaşındaki saldırgana karşı büyük öfke gösterdi. Ancak, meslektaşlarını kaybetmelerine rağmen sakin kalan polis ekipleri, linç girişimini engelleyerek kalabalığı dağılmaları için uyarmak amacıyla havaya ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

