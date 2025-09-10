Balçova’da E.B. Polis Merkezi’ne Ateş Açtı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde önceki gün saat 08.50’de, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Bu saldırıda burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından, merkezde görevli polisler saldırgana müdahale etti ve çatışma meydana geldi. Çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. Saldırı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı, ayrıca elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Amilağ’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırgan için polis ekipleri, mahallede geniş bir operasyon başlattı. Bu operasyonda, saldırgan E.B. yaralı olarak yakalandı ve hastaneye sevk edildi. Olaya dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu amaçla 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ayrıca, E.B.’nin sırt çantasıyla polis merkezine girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin etrafında çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulunduğu gözlemlendi.

GÖZALTILAR VE SÜREÇ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) dahil toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın kullandığı silahın, babasının 10 yıl önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu belirlendi. E.B.’nin hastanede tedavisi devam ederken, emniyet işlemleri tamamlanan ve yaşları 18’den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli adliyeye sevk edildi, bu kişiler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelinin ise polis işlemlerinin sürdüğü bilgisi verildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın cenazeleri, dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Olay, toplumda büyük bir yankı uyandırırken, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda çağrılar yapılıyor.