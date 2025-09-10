Balçova’da Saldırı, 27 Gözaltı

İZMİR’DE POLİS MERKEZİNE SALDIRI

İzmir’in Balçova ilçesinde, E.B. (16) tarafından gerçekleşen polis merkezine düzenlenen pompalı tüfekli saldırı sonucunda, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın (36) hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 27 şüpheliden 16’sı adliyeye sevk edildi. Yaşları 18’den küçük olan bu şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelinin ise polisteki işlemleri devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Balçova ilçesinin Çetin Emeç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.B., 08.50 sularında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi’ne gitti. Nöbet kulübesine ateş açan E.B., burada görevli polis memuru Hasan Akın’ın şehit olmasına neden oldu. Silah seslerini duyan diğer polis memurları, saldırgana müdahale etti ve çatışma başladı. Bu çatışmada, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir de şehit oldu. Olay yerine ambulanslar sevk edilerek, yaralı polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş hastaneye kaldırıldı. Amilağ’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan E.B., polis ekiplerinin mahallede gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalandı ve hastaneye götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERDE

E.B.’nin polis merkezine girdiği anlar ve yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde E.B.’nin etrafına düşen çok sayıda pompalı tüfek fişeği görüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. ve bağlantılı olduğu düşünülen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.’nin anne ve babası dahil toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.’nin saldırıda kullandığı silahın babasının 10 yıl önce satın aldığı bir pompalı tüfek olduğu belirlendi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken, emni yetine işlemleri tamamlanan 16 yaşaltı şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın cenazeleri, dün düzenlenen tören sonrasında toprağa verildi.