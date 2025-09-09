Balçova’da Saldırı, 27 Gözaltı!

OLAYIN SEBEBİ VE GÖZALTILAR

İzmir’in Balçova ilçesinde B.Ç.’nin (16) düzenlediği silahlı saldırıda, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda toplam 27 kişi gözaltına alındı. Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi’ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne dün saat 08.50’de gelen E.B., maske takarak elinde pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açtı. Olayda görevli polis memuru Hasan Akın saldırı sonucunda şehit oldu. Saldıraya müdahale eden diğer polisler ile E.B. arasında çatışma başladı ve çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir de hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş hastaneye kaldırıldı; Amilağ’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGAN YARALI OLARAK YAKALANDI

Saldırının ardından E.B. adlı saldırganın yakalanması için mahallede geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. E.B., yaralı olarak yakalanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve bu soruşturma çerçevesinde 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Olaydan sonra polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, “Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta yaşıyor. Suç kaydı bulunmuyor ve şikayet de yok” şeklinde açıklamalarda bulundu. Elban, saldırganın babasının 10 yıl önce aldığı bir pompalı tüfeği kullandığını ifade etti.

KAMERADA YAKALANMA ANI

Saldırgan E.B.’nin merkezde girdiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin E.B.’nin etrafına saçıldığı gözlemlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. ile bağlantılı olduğu düşünülen 32 yaşındaki İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi’nin de aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.