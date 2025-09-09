Balçova’da Şehitler İçin Tören Düzenlendi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İzmir’in Balçova ilçesinde yapılan silahlı saldırıda şehit olan 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ve polis memuru Hasan Akın (36) için bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne yönelik bir saldırıda hayatını kaybeden şehitlerden Aydemir evli ve 2 çocuk babası, Akın ise evli ve 2 çocuk babasıydı. Cenaze merasimi Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde yapıldı.

RESMİ YETKİLİLER TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan gibi pek çok resmi yetkili katıldı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve diğer İzmir milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat da cenazeye iştirak etti. Tören esnasında şehit Muhsin Aydemir’in ailesi büyük bir üzüntü yaşadı.

Cenaze töreninde şehitlerin yakınları tabutların başında derin bir acı yaşadı. Şehit Hasan Akın’ın erkek kardeşi, “Ağabeyim ölmedi, şehit oldu. Bu kadar ağladığımızı görse bize kızardı” diyerek hislerini dile getirdi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Şehit Hasan Akın’ın cenaze namazını emekli imam olan babası Ferhat Akın kıldırırken, Muhsin Aydemir’in cenaze namazını ise İl Müftüsü Sinan Kazancı gerçekleştirdi. Şehit Muhsin Aydemir, Bornova’daki Işıkkent Şehitliği’nde; Şehit Hasan Akın ise Urla’daki Kuşçular Mezarlığı’nda toprağa verilecek.