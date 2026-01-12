Balçova’daki Karakol Saldırısında Şüpheli İddianamesi Hazırlandı

balcova-daki-karakol-saldirisinda-supheli-iddianamesi-hazirlandi

8 EYLÜL’DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

8 Eylül 2025 tarihinde Balçova’da 3 polis memurunun şehit olduğu karakola düzenlenen saldırıyla ilgili olarak iddianame hazırlanmış durumda. 58 sayfadan oluşan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren DAEŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B. dahil olmak üzere toplamda 7’si tutuklu 13 şüpheli yer alıyor.

İDEOLOJİYİ BENİMSEYEN GENCİN SUÇLAMALARI

İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği sırada 16 yaşında olan E.B.’nin DAEŞ terör örgütüne katıldığı ve bu örgütün ideolojisini tamamen benimsediği belirtiliyor. Şüpheli, arkadaşlarıyla birlikteyken terör örgütünün fikrini yaymaya çalıştığı ve okula gitmeyi reddettiği bilgileri de yer alıyor. E.B.’nin terör örgütünün ideolojisine uygun olarak silahlı eğitim aldığı ve terör saldırısı düzenlemek için talimat aldığı vurgulanıyor. Bu nedenle E.B. hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak bulundurma” gibi çok sayıda suçlamayla iddianame hazırlandığı ifade ediliyor.

CİNAYET VE AZMETTİRME SUÇLAMALARIYLA YARGILANACAKLAR

Diğer 6’sı tutuklu 12 şüpheli için de iştirak halinde azmettirme suçlarından iddianame düzenlenmiş durumda. Bu kapsamda, tüm şüpheliler hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle birlikte 261’er yıla kadar ceza talepleri bulunuyor. E.B.’nin dosyası, çocuk ağır ceza mahkemesine sevk edilirken, diğer şüphelilerin dosyası ise ağır ceza mahkemesine sunuldu.

SALDIRIDA İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Balçova’daki olay, 8 Eylül tarihinde E.B. tarafından Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıyla başladı. Saldırıda emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olurken, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı. Yaralı polis Dağlı ve mahalle sakini Güleç, tedavi süreçlerinin ardından taburcu olmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Piyasaların Gözleri Merkez Bankası Faiz Kararında

Yeni yılın ilk ayında maaş artışları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ocak'ta açıklayacağı ilk faiz kararı ekonominin gündeminde öne çıkıyor.
Gündem

AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini vurguladı ve Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. İran'daki olaylara da dikkat çekti.
Gündem

Türk Sahne Sanatlarının Usta İsimlerinden Koray Ergün Vefat Etti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergün, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, ailesi ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.
Gündem

Diaz-Canel Trump’a Küba’nın Bağımsızlığı Mesajı Verdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Trump'ın anlaşma çağrısına sert yanıt vererek, ülkesinin bağımsızlığını koruyacağını vurguladı ve tehditlerden etkilenmeyeceklerini belirtti.
Gündem

Rejim Yanlıları Da Sokaklarda Görüldü

İran'daki protestolar sırasında can kaybı 538'e ulaştı. Rejim karşıtı gösterilerin sürdüğü bölgelerde, destek amaçlı rejim yanlısı mitingler düzenlendi. Tahran'da destek gösterileri yapıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.