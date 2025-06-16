Balçova Lagünü Deniz Yosunlarıyla Kaplandı

ÇAKALBURNU LAGÜNÜ’NDE DENİZ YOSUNLARI ARTMIŞ DURUMDA

İZMİR’in Balçova ilçesine bağlı Çakalburnu Lagünü’nün belirli bölümleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte deniz yosunlarıyla kaplanmaya başladı. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve kirlilik etkisiyle deniz suyunda azot ve fosfor oranında meydana gelen artış, İzmir’de deniz yosunu yoğunluğuna yol açıyor.

DENİZ MARULU SUYUN RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Halk arasında ‘deniz marulu’ olarak bilinen bu yosunlar, Balçova ilçesinin İnciraltı açıklarındaki Çakalburnu Lagünü’nün bazı noktalarında suyun renginin yeşile döndüğü gözlemleniyor. Flamingo gibi pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan lagünün çeşitli bölgelerinde deniz renginde belirgin değişimler gözlemleniyor.