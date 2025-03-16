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Balda Sahtecilik Tespit Edildi: Bakanlık Duyurdu

DENETİMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, tüketiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Bakanlık, piyasada sıklıkla satılan ünlü bir bal markasının kalite standartlarıyla uyumlu olmadığını bildirdi.

BALDA SAHTECİLİK TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın 11 Mart tarihinde yayımladığı listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda sahtecilik tespit edildi. Bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin bulunduğu ve bunun da tüketici sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

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