Bale Festivali’nde Boris Eifman Eğitimi

ETKİNLİKTE BORİS EIFMAN’IN KOREOGRAFİ EĞİTİMİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında, ünlü koreograf Boris Eifman, “Anna Karenina” ve “Rus Hamlet” baleleri ile bir ustalık sınıfı eğitimi sundu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve konservatuvar öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, İDOB Müdürü Caner Akgün ve İDOB Başkoreografı Ayşem Sunal katılım gösterdi.

EİFMAN’IN SANAT FİLSOFİSİ

Koreograf Eifman, sahnelenen performanslarla insan ruhunun en derin köşelerine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Sanatımızla bunları izleyicilere aktarmayı, ruhun tüm inceliklerini araştırıp, izleyiciye iletmeyi hedefliyoruz.” dedi. İstanbul’daki her temsilinin ardından seyirci tarafından ayakta alkışlanmalarının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Eifman, “Türk izleyicilerimiz demek ki bizi çok iyi anlıyor.” söyleyerek, duygularının paylaşıldığını vurguladı. Ayrıca, “Bale sanatı öyle bir şey ki yüz kere duymaktansa bir kere izlemek yetiyor.” diye ekledi.

DAVETTEN DOLAYI MUTLULUK

Festivalde yer almak için duyduğu mutluluğu dile getiren Eifman, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk’e daveti için teşekkür etti. Sağtürk de Eifman’ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, “Operamıza çok kıymetli bir enerji ile geldiler ve o enerjiyi bize bulaştırdılar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Eifman gibi efsane bir ismin İDOB’da bir dönem olmasını arzu ettiğini belirtti.

BALE DERSİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ

Etkinlik öncesinde, koreografın asistanı Lyubov Andreeva eşliğinde bir saat süren bale dersi gerçekleştirildi. Bu dersin ardından Eifman’ın sanat hayatına yönelik bir belgesel gösterildi. Festivalin kapanışında ise bu akşam “Rus Hamlet” sahnelenecek. St. Petersburg Eifman Balesi, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde bu eseri sergileyecek.

RUS HAMLET’İN TEMASI

Eifman, William Shakespeare’in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerlikleri harmanlayarak bir eser oluşturuyor. “Rus Hamlet”te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri de yer alıyor. Bu eser, ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin gibi birçok ülkede sahnelenmiş durumda.